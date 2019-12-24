Новый мост через реку Самур открыли на азербайджано-российской границе

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Состоялось открытие автомобильного моста через реку Самур на границе между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, глава Дагестанской автономной республики Владимир Васильев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов.

Мост построен при совместном финансировании России и Азербайджана. Межправительственное соглашение о строительстве нового автомобильного моста через реку Самур было подписано 13 сентября 2013 года. Новый мост заменил старый, который построен в 1957 году. Длина моста составляет 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Мост состоит из двух полос с 5 пролетами. Здесь также проложена закрытая пешеходная полоса шириной 3,75 метра.