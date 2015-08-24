Montenegro Airlines завершила чартерные рейсы по маршруту Баку-Подгорица

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Авиакомпания Montenegro Airlines сегодня завершила выполнение летних чартерных рейсов из Азербайджана по маршруту Баку-Подгорица.

Как сообщили Report в генконсульстве Черногории в Азербайджане, первый рейс был осуществлен 25 июня. Черногория уже третий год подряд предлагает азербайджанским туристам чартерные рейсы, отменив визы для посещения страны туристами.

Отметим, что последний рейс выполнен по бакинскому времени в 13:45, который прибудет в Подгорицу в 17:45 (бакинское время).