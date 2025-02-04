Азербайджан, РФ и Иран проведут встречу по ветке Решт-Астара

Главы МИД, Минтранса, Минэнерго и таможенных служб России, Ирана и Азербайджана встретятся в ближайшее время для обсуждения хода строительства железнодорожной ветки Решт-Астара международного транспортного коридора Север-Юг.

Главы МИД, Минтранса, Минэнерго и таможенных служб России, Ирана и Азербайджана встретятся в ближайшее время для обсуждения хода строительства железнодорожной ветки Решт-Астара международного транспортного коридора Север-Юг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

"Мы планируем в ближайшее время провести трехстороннюю встречу с участием министров иностранных дел, министров транспорта, министров энергетики и руководителей таможенных служб Ирана, России и Азербайджана", - сказал он.

Посол отметил, что договор о реализации этого проекта планируется подписать до марта 2025 года.