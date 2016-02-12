Министр Грузии: Проект Баку-Тбилиси-Карс служит развитию туристического потенциала

Тбилиси. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня стартовала 7-я встреча Трехстороннего координационного совета по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, выступивший на открытии мероприятия министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили рассказал о проектах БТК, "Великий шелковый путь", а также других реализуемых в регионе крупномасштабных проектах. Он отметил, что эти проекты позволят еще больше укрепить связи между Азербайджаном, Грузией и Турцией и послужат развитию туристического потенциала, наращиванию торгово-экономического оборота.

Азербайджан на встрече представила делегация во главе с министром транспорта Зией Мамедовым.

В ходе встречи состоятся обсуждения, касающиеся вопросов строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проблем в этой сфере и путей их урегулирования, скорейшего завершения строительства и урегулирования проблем в этой сфере, железнодорожных перевозок между Азербайджаном, Грузией и Турцией и перспектив сотрудничества.

В завершение встречи будет подписан итоговый протокол.