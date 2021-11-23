Министр: Cитуация с водными ресурсами в Азербайджане остается напряженной

16:03 "Наблюдавшиеся в последние недели осадки способствовали увеличению водных ресурсов. Тем не менее, в стране ситуация с водными ресурсами остается напряженной".

"Наблюдавшиеся в последние недели осадки способствовали увеличению водных ресурсов. Тем не менее, в стране ситуация с водными ресурсами остается напряженной".

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении во втором чтении проекта закона "О государственном бюджете на 2022 год".

По его словам, предусматривается реализация ряда мер: "На повестке стоит также вопрос использования водных ресурсов освобожденных от оккупации территорий. Их использование будет способствовать решению проблем, связанных с водой".