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Министр: Cитуация с водными ресурсами в Азербайджане остается напряженной

Министр: Cитуация с водными ресурсами в Азербайджане остается напряженной 16:03 "Наблюдавшиеся в последние недели осадки способствовали увеличению водных ресурсов. Тем не менее, в стране ситуация с водными ресурсами остается напряженной".
Инфраструктура
23 ноября 2021 г. 16:15
Министр: Cитуация с водными ресурсами в Азербайджане остается напряженной
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"Наблюдавшиеся в последние недели осадки способствовали увеличению водных ресурсов. Тем не менее, в стране ситуация с водными ресурсами остается напряженной".

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении во втором чтении проекта закона "О государственном бюджете на 2022 год".

По его словам, предусматривается реализация ряда мер: "На повестке стоит также вопрос использования водных ресурсов освобожденных от оккупации территорий. Их использование будет способствовать решению проблем, связанных с водой".

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Версия на английском языке Minister: Situation with water remains strained in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanda su ehtiyatları ilə bağlı vəziyyət gərgin olaraq qalır"

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