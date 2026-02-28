Международный аэропорт Гейдар Алиев принял два рейса Flydubai в качестве резервного аэропорта
В связи с ограничениями, введенными в региональном воздушном пространстве, командиры воздушных судов авиакомпании Flydubai, выполнявших рейсы по маршрутам Казань–Дубай и Москва–Дубай, обратились с запросом на посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в качестве запасного аэропорта.
Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, рейс Казань–Дубай совершил безопасную посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева в 11:25 по местному времени, а рейс Москва–Дубай - в 11:43.
В обоих случаях безопасность пассажиров и членов экипажа была полностью обеспечена, посадка и последующие операционные процессы были осуществлены в соответствии с действующими международными авиационными стандартами и требованиями безопасности.
Отметим, что операционная инфраструктура Международного аэропорта Гейдар Алиев находится в полной готовности к приему альтернативных и транзитных рейсов и продолжает эффективно выполнять функцию надежного резервного аэропорта в региональной системе воздушного транспорта.