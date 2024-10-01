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Менеджер ВБ: Средний коридор можно рассматривать как "зеленый" коридор

Менеджер ВБ: Средний коридор можно рассматривать как "зеленый" коридор Средний коридор уже можно рассматривать как "зеленый" коридор, обладающий большим потенциалом.
Инфраструктура
1 октября 2024 г. 19:57
Менеджер ВБ: Средний коридор можно рассматривать как зеленый коридор

Средний коридор уже можно рассматривать как "зеленый" коридор, который обладает большим потенциалом.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стефани Штальмайстер на круглом столе в рамках Бакинской климатической недели.

По ее словам, чтобы сделать коридор еще более "зеленым" нужны серьезные обязательства со стороны операторов и правительств: "Это включает инвестиции в разработку топлива с низким или нулевым уровнем выбросов, создание инфраструктуры для хранения такого топлива".

Штальмайстер подчеркнула, что необходимо разработать соответствующие правила для обеспечения конкурентоспособности низкоуглеродных видов топлива: "В противном случае будет трудно стимулировать частный сектор инвестировать в эти области. Правительствам также следует рассмотреть возможность привлечения частного сектора к финансированию пилотных проектов, что поможет наглядно продемонстрировать важность этих инициатив. Внедрение и распространение таких проектов в регионе также имеет большое значение".

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