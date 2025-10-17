Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Мальдивы переходят к стратегической политике переселения из-за климатических рисков

    Инфраструктура
    • 17 октября, 2025
    • 10:59
    Мальдивы переходят к стратегической политике переселения из-за климатических рисков

    Повышение уровня моря, эрозия береговой линии, засоление подземных вод и все более непредсказуемые погодные условия ставят под угрозу существование многих островных государств.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр строительства и инфраструктуры Республики Мальдивы Абдулла Муталлиб (Abdulla Muththalib) в третий день III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

    По словам министра, для страны, включающей 187 населенных островов, экономические и логистические затраты на обеспечение каждого из них прибрежной защитой и необходимой инфраструктурой огромны и в долгосрочной перспективе несостоятельны.

    "С усилением климатических воздействий поддержание школ, медицинских центров, портов и коммунальных служб на рассредоточенных островах создает все большую нагрузку на государственные ресурсы, инфраструктуру и экономику. Эти реалии требуют перехода от реактивной защиты к стратегической адаптации и консолидации усилий, сосредоточив ресурсы там, где сообщества смогут безопасно жить, иметь доступ к возможностям и развиваться устойчиво", - подчеркнул он.

    А. Муталлиб отметил, что Мальдивы переходят к добровольной и стратегической политике переселения. По его словам, развитие городских кластеров рассматривается как путь к устойчивости.

    "Наша цель - создание энергоэффективных, экономически жизнеспособных и климатоустойчивых городских центров, обеспечивающих равный доступ к услугам и возможностям. Такой подход закреплен в национальном плане развития и согласуется с долгосрочными стратегиями страны по устойчивому развитию. Для нас адаптация - это не только защита, но и формирование жизнеспособных и процветающих сообществ будущего", - отметил министр.

    Министр подчеркнул, что эти реалии требуют перехода от реактивной защиты к стратегической адаптации и консолидации, сосредоточив ресурсы там, где сообщества могут безопасно жить, иметь доступ к возможностям и развиваться устойчивым образом.

    "Мальдивы переходят к добровольной и стратегической политике переселения. Развитие городских кластеров становится путем к устойчивости. Цель - создание энергоэффективных, экономически жизнеспособных и климатоустойчивых городских центров, обеспечивающих равный доступ к услугам и возможностям. Такой подход закреплен в национальном плане развития и тесно согласуется с более широкими стратегиями страны по устойчивому развитию, устойчивому к изменениям климата, гарантируя, что адаптация -это не только защита, но и создание жизнеспособных и процветающих сообществ будущего", - добавил глава министерства.

    По его словам, в этом контексте Мальдивы стремятся развивать городские центры и города, куда население сможет переселяться более безопасным и устойчивым образом.

