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    ​Austrian Airlines отменила некоторые рейсы в Баку

    Причиной является недостаток кадров

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Авиакомпания Austrian Airlines отменила 27 запланированных на конец недели полетов. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, отменены в основном рейсы в Европу. Компания аннулировала полеты из Вены в Брюссель, Ниццу, Бухарест, Амстердам, Варну, Баку и другие города.

    Информация об отмене рейсов из-за недостатка пилотов была распространена заранее.

    Ожидается, что ситуация исправится на следующей неделе. Для этого более 20 пилотов направлены на повторное обучение. Наряду с этим, часть сотрудников находится в отпуске по состоянию здоровья. 

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