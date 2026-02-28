Летящий в Тель-Авив борт AZAL вернулся в Баку из-за закрытия воздушного пространства Израиля
Инфраструктура
- 28 февраля, 2026
- 12:41
Самолет авиакомпании Азербайджанских авиалиний (AZAL), летящий по маршруту Баку-Тель-Авив рейсом J2-021, был вынужден вернуться в Баку из-за закрытия воздушного пространства Израиля.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, самолет благополучно приземлился в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 12:24.
В компании подчеркнули, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Пассажиры будут оперативно информированы о любых изменениях в расписании.
Для получения дополнительной информации пассажиры могут обращаться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].
