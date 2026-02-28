Летящий в Тель-Авив борт AZAL вернулся в Баку из-за закрытия воздушного пространства Израиля

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 28 февраля, 2026
    • 12:41
    Самолет авиакомпании Азербайджанских авиалиний (AZAL), летящий по маршруту Баку-Тель-Авив рейсом J2-021, был вынужден вернуться в Баку из-за закрытия воздушного пространства Израиля.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, самолет благополучно приземлился в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 12:24.

    В компании подчеркнули, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Пассажиры будут оперативно информированы о любых изменениях в расписании.

    Для получения дополнительной информации пассажиры могут обращаться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

    Bakı-Təl-Əviv reysi İsrail hava məkanının bağlı olması səbəbindən geri qayıdıb
    AZAL flight returns to Baku due to closure of Israeli airspace

