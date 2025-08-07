Китайская компания войдет в железнодорожное СП Азербайджана, Казахстана и Грузии

Акционеры совместного предприятия (СП) Middle Corridor Multimodal Ltd, созданного железнодорожными операторами Азербайджана, Казахстана и Грузии, на внеочередном общем собрании договорились о вхождении ООО "Китайские железнодорожные контейнерные перевозки" (дочерняя структура China Railway Container Transport Co., Ltd) в члены СП.

Как передает Report со ссылкой на "Казахстанские железные дороги" (КТЖ), общее собрание акционеров СП прошло в Баку.

В информации отмечается, что председатель КТЖ Талгат Алдыбергенов во время рабочего визита в Баку также провел встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

"На встрече обсуждены вопросы развития Среднего коридора, цифровизации процессов, реализации Дорожной карты по устранению "узких мест" и другие актуальные направления сотрудничества. Достигнута договоренность о внедрении совместного мониторинга сроков прохождения контейнерных поездов по маршруту. Это позволит обеспечить стабильность графика, оперативно решать возникающие логистические вопросы и повысить эффективность маршрута", - подчеркивается в сообщении.

Middle Corridor Multimodal Ltd - это совместное предприятие, созданное железнодорожными компаниями Азербайджана, Грузии и Казахстана для развития и повышения эффективности транзитных перевозок по Среднему коридору. Цель создания СП - стать единым оператором этого маршрута.