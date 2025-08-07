О нас

Китайская компания войдет в железнодорожное СП Азербайджана, Казахстана и Грузии

Инфраструктура
7 августа 2025 г. 14:42
Акционеры совместного предприятия (СП) Middle Corridor Multimodal Ltd, созданного железнодорожными операторами Азербайджана, Казахстана и Грузии, на внеочередном общем собрании договорились о вхождении ООО "Китайские железнодорожные контейнерные перевозки" (дочерняя структура China Railway Container Transport Co., Ltd) в члены СП.

Как передает Report со ссылкой на "Казахстанские железные дороги" (КТЖ), общее собрание акционеров СП прошло в Баку.

В информации отмечается, что председатель КТЖ Талгат Алдыбергенов во время рабочего визита в Баку также провел встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

"На встрече обсуждены вопросы развития Среднего коридора, цифровизации процессов, реализации Дорожной карты по устранению "узких мест" и другие актуальные направления сотрудничества. Достигнута договоренность о внедрении совместного мониторинга сроков прохождения контейнерных поездов по маршруту. Это позволит обеспечить стабильность графика, оперативно решать возникающие логистические вопросы и повысить эффективность маршрута", - подчеркивается в сообщении.

Middle Corridor Multimodal Ltd - это совместное предприятие, созданное железнодорожными компаниями Азербайджана, Грузии и Казахстана для развития и повышения эффективности транзитных перевозок по Среднему коридору. Цель создания СП - стать единым оператором этого маршрута.

Версия на азербайджанском языке Çin şirkəti Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın birgə dəmir yolu müəssisəsinə daxil olacaq
Версия на английском языке Chinese company to join Azerbaijan–Kazakhstan–Georgia railway joint venture

