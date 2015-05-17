​Китайцы создали первый в мире 10-ядерный процессор

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Китайская компания MediaTek официально представила первый в мире 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетных компьютеров - Helio X20.

Как передает Report, по словам представителей MediaTek, процессор разработан по принципу коробки передач автомобиля: в нужный момент времени включается необходимый для происходящего процесса один из вычислительных кластеров, обеспечивающий максимальную мощность или минимальное энергопотребление.

Чем выше требование для решения текущей задачи, тем более "высокую передачу" включает новый процессор. Кроме того, новый чип поддерживает подключение двух основных камер с разрешением до 32 мегапикселей.

Первые тестовые образцы MediaTek Helio X20 появятся уже в третьем квартале этого года, а устройства с новейшим чипсетом начнут выходить на рынок в начале 2016 года.