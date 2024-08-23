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Казахстанским грузоотправителям представили возможности маршрута Баку-Тбилиси-Карс

Казахстанским грузоотправителям представили возможности маршрута Баку-Тбилиси-Карс Казахстанским грузоотправителям представили возможности маршрута Баку-Тбилиси-Карс после модернизации.
Инфраструктура
23 августа 2024 г. 17:52
Казахстанским грузоотправителям представили возможности маршрута Баку-Тбилиси-Карс

Казахстанским грузоотправителям представили возможности маршрута Баку-Тбилиси-Карс после модернизации.

Об этом Report сообщили в пресс-службе АО "Казахстанские железные дороги" (КЖД).

Возможности маршрута были представлены на совещании, организованном Дирекцией интегрированного планирования при КЖД и представителями "Азербайджанских железных дорог". В мероприятии приняли участие казахстанские грузоотправители, а также представители отраслевых ассоциаций и НПП "Атамекен".

"После модернизации пропускная способность маршрута Баку-Тбилиси-Карс увеличилась в 5 раз: с 1 до 5 млн тонн грузов в год. Полностью завершена электрификация магистрали. Проведена реконструкция станции Ахалкалаки. Проект реализован по инициативе Азербайджана для увеличения транзита за счет снижения стоимости грузовых перевозок по Среднему коридору. Маршрут позволит ускорить доставку грузов между Азией и Европой, минуя порты Черного моря, и станет более экономичным в сравнении с морскими и автомобильными перевозками", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что до конца года заработает совместное предприятие с участием грузинской и азербайджанской стороны, которое будет работать над формированием тарифной политики и условий перевозок по маршруту.

На совещании участники договорились обменяться дополнительной информацией с учетом озвученных комментариев казахстанских железнодорожников и грузоотправителей, а также продолжить практику данных встреч.

"Динамика перевозок между железными дорогами Казахстана и Азербайджана за 7 месяцев этого года демонстрирует рост на 37%, до 3,2 млн тонн. По Среднему коридору перевезено 1,9 млн тонн, что на 23% выше аналогичного показателя прошлого года", - добавили в КЖД.

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