Единую карточную систему оплаты в общественном транспорте столицы введут после Европейских игр

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене завершилась подготовка к переходу к единой проездной карточной системе. А в городском автомобильном транспорте данный переход будет осуществлен поэтапно после I Европейских игр.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель министра транспорта Муса Панахов.

По его словам, в данной области проводятся работы, связанные с программным обеспечением, предоставлением гражданам карт, их заполнением и пр.

"После I Европейских игр поэтапно приступим к внедрению единой карточной системы оплаты в общественном транспорте. Лица, имеющие средства на ныне действующих картах, смогут пользоваться ими, но постепенно и эти карты будут заменены. При желании граждане могут поменять свою карту на новую", - заявил М.Панахов.

