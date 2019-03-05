Из Баку вновь откроют автобусные рейсы в Ялту и Самару

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Автобусные рейсы вновь будут выполняться в украинскую Ялту и российскую Самару из Бакинского международного автовокзального комплекса.

Как сообщает Report, автобусы по маршруту Баку-Ялта будут отбывать каждый понедельник в 11:00, а из Ялты - каждую субботу в 15:00 по местному времени.

Автобус проезжает через Керчь, Феодосию и Симферополь. Стоимость билета в одном направлении составляет 100 манатов.

Рейс Баку-Самара будет выполняться к пятницу в 11:00, Самара-Баку – каждый четверг в 12:00 по местному времени. Автобус проезжает через Волгоград, Саратов и Балаково. Стоимость билета в одном направлении - 90 манатов.

Билеты можно приобрести в кассах и онлайн (avtovagzal.az и bbak.az). Дети в возрасте до 5 лет провозятся бесплатно (отдельное место не занимается), с 5 до 10 лет оплачивается 50% стоимости билета.

По просьбе пассажиров предоставляется место для детей в возрасте до 5 лет за полцены.