Из Баку в Украину и Грузию откроются новые автобусные рейсы

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Бакинский международный автовокзальный комплекс в ближайшее время запустит автобусные рейсы еще по трем международным направлениям.

Об этом сообщила Report руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Шафа Мехмангызы.

"Из Баку будут выполняться автобусные рейсы в Киев (Украина), Бакуриани и Боржоми (Грузия). Сейчас ведутся переговоры по организации указанных рейсов", - отметила Ш.Мехмангызы.