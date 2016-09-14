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    Из Баку в Украину и Грузию откроются новые автобусные рейсы

    Сейчас идут переговоры в связи с этим

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Бакинский международный автовокзальный комплекс в ближайшее время запустит автобусные рейсы еще по трем международным направлениям.

    Об этом сообщила Report руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Шафа Мехмангызы.

    "Из Баку будут выполняться автобусные рейсы в Киев (Украина), Бакуриани и Боржоми (Грузия). Сейчас ведутся переговоры по организации указанных рейсов", - отметила Ш.Мехмангызы. 

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