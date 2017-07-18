Глава ГТК Азербайджана: Намерены вовлечь в наше сотрудничество с Грузией и Турцией и страны Центральной Азии

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Мы намерены вовлечь в будущем в наше трехстороннее сотрудничество с Грузией и Турцией таможенные ведомства и пограничные структуры стран Центральной Азии. Это своего рода цепочка, которую мы намерены создать".

Об этом Report заявил председатель Государственного Таможенного Комитета Айдын Алиев.

По его словам, Азербайджану нужно, чтобы проект Баку-Тбилиси-Карс работал: "Китай же к БТК можно соединить только этими странами. Поэтому мы также инвестируем в новый порт Казахстана".

По его словам, данная тема может быть обсуждена на завтрашней встрече глав таможенных служб Азербайджана Турции и Грузии в Баку.