Гарафулич: WUF13 продемонстрирует достижения Азербайджана в области устойчивой урбанизации

Проведение Азербайджаном в этом году 13-го Всемирного форума городов (WUF13) является важным этапом в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом заявил временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич на заседании Совместного руководящего комитета высокого уровня Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития в Баку.

Гарафулич подчеркнул готовность ООН оказать систематическую поддержку для обеспечения успешного и эффективного проведения мероприятия.

"WUF13 предоставляет уникальную возможность продемонстрировать достижения Азербайджана в области устойчивой урбанизации, климатической устойчивости и инклюзивного роста. Форум также станет площадкой для укрепления международного партнерства и продвижения Целей устойчивого развития (ЦУР). В этом контексте мы тесно сотрудничаем с национальными партнерами, чтобы результаты форума максимально соответствовали приоритетам нашей рамочной программы сотрудничества и внесли долгосрочный вклад в развитие", - отметил он.

Отметим, что WUF13 пройдет в Азербайджане 17-22 мая.