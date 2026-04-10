    Гарафулич: WUF13 продемонстрирует достижения Азербайджана в области устойчивой урбанизации

    Гарафулич: WUF13 продемонстрирует достижения Азербайджана в области устойчивой урбанизации

    Проведение Азербайджаном в этом году 13-го Всемирного форума городов (WUF13) является важным этапом в глобальном масштабе.

    Как сообщает Report, об этом заявил временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич на заседании Совместного руководящего комитета высокого уровня Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития в Баку.

    Гарафулич подчеркнул готовность ООН оказать систематическую поддержку для обеспечения успешного и эффективного проведения мероприятия.

    "WUF13 предоставляет уникальную возможность продемонстрировать достижения Азербайджана в области устойчивой урбанизации, климатической устойчивости и инклюзивного роста. Форум также станет площадкой для укрепления международного партнерства и продвижения Целей устойчивого развития (ЦУР). В этом контексте мы тесно сотрудничаем с национальными партнерами, чтобы результаты форума максимально соответствовали приоритетам нашей рамочной программы сотрудничества и внесли долгосрочный вклад в развитие", - отметил он.

    Отметим, что WUF13 пройдет в Азербайджане 17-22 мая.

    Игорь Гарафулич Всемирный форум городов (WUF13) Устойчивое развитие городов
    BMT rəsmisi: "Azərbaycanın WUF13-ə ev sahibliyi mühüm qlobal mərhələdir"

    Последние новости

    12:24

    Токаев: Выборы в Курултай Казахстана назначены на август

    В регионе
    12:23

    Активы страховщиков Азербайджана в 2025г выросли на 3,4%

    Финансы
    12:18

    Глава представительства: АБР может поддержать Азербайджан в развитии трансграничной инфраструктуры

    Инфраструктура
    12:14

    В порту Антверпена произошел разлив нефти

    Другие страны
    12:13

    Малейка Аббасзаде: Результаты выпускных экзаменов от 9 марта объявят после 25 апреля

    Наука и образование
    12:11

    В Азербайджане с начала года выдано около 30 охранных ордеров по фактам домашнего насилия

    Социальная защита
    12:07

    Hyundai отзывает почти 300 тыс. автомобилей из-за дефекта ремня безопасности

    Другие страны
    12:06
    Фото

    Армянская делегация прибыла в Азербайджан в рамках инициативы "Мост мира"

    Внешняя политика
    12:03

    Амра Сабик Эль-Райесс призвала к широкому внедрению ИИ в школах и университетах

    Наука и образование
    Лента новостей