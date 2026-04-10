Гарафулич: WUF13 продемонстрирует достижения Азербайджана в области устойчивой урбанизации
- 10 апреля, 2026
- 11:29
Проведение Азербайджаном в этом году 13-го Всемирного форума городов (WUF13) является важным этапом в глобальном масштабе.
Как сообщает Report, об этом заявил временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич на заседании Совместного руководящего комитета высокого уровня Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития в Баку.
Гарафулич подчеркнул готовность ООН оказать систематическую поддержку для обеспечения успешного и эффективного проведения мероприятия.
"WUF13 предоставляет уникальную возможность продемонстрировать достижения Азербайджана в области устойчивой урбанизации, климатической устойчивости и инклюзивного роста. Форум также станет площадкой для укрепления международного партнерства и продвижения Целей устойчивого развития (ЦУР). В этом контексте мы тесно сотрудничаем с национальными партнерами, чтобы результаты форума максимально соответствовали приоритетам нашей рамочной программы сотрудничества и внесли долгосрочный вклад в развитие", - отметил он.
Отметим, что WUF13 пройдет в Азербайджане 17-22 мая.