Euronews: Азербайджан выступает площадкой для глобального диалога по вопросам урбанизации

Азербайджан в качестве принимающей стороны WUF13 ставит перед собой задачу представить международному сообществу подходы к городскому развитию, ставящему во главу угла интересы человека, вопросы безопасности, защищенности и инклюзивности.

Как передает Report, об этом говорится в репортаже Euronews, посвященном подготовке Азербайджана к 13-му Всемирному форуму городов.

Телеканал отмечает, что будучи активным участником международных партнерств, страна вносит вклад в формирование глобального диалога.

"Сегодня мы с гордостью можем сказать, что являемся членом Исполнительного совета UN-Habitat. Кроме того, мы сопредседательствуем в Межправительственной рабочей группе по обеспечению доступного жилья для всех", - приводит телеканал слова заместителя национального координатора WUF 13 Гюльшан Рзаевой.

По ее словам, подобные платформы открывают обширные возможности для диалога как для Азербайджана, так и для всего мирового сообщества в целом.

Euronews подчеркивает, что проведение WUF13 обусловлено тем, что города по всему миру сталкиваются со схожими вызовами: от стремительного роста урбанизации и давления на жилищный сектор до необходимости климатической устойчивости и устойчивого развития.

"Решение этих задач требует не только локальных мер, но и международного сотрудничества, а также обмена опытом между странами. Подход Азербайджана к развитию "умных" городов, ориентированных на человека, с акцентом на постконфликтные территории - это одна из ключевых тем глобальной городской повестки", - отмечается в репортаже.

Заместитель национального координатора также обратила внимание на то, что Азербайджан накопил значительный опыт в области восстановления городской инфраструктуры и обеспечения возвращения населения в районы, пережившие конфликт.

В этом контексте, отмечает телеканал, цели устойчивого развития (ЦУР) занимают центральное место в WUF13, поскольку они формируют глобальную рамку, определяющую подходы к планированию, управлению и развитию городов.

В репортаже также приводится комментарий советника министра экономики Азербайджана Гусейна Гусейнова, который рассказал о созданной в стране диалоговой платформе по Целям устойчивого развития, собирающейся с периодичностью раз в два-три года.

"Мы обсуждаем вызовы, с которыми сталкиваются общества в контексте различных целей устойчивого развития. По итогам этих обсуждений формируются обязательства как для частного, так и для государственного сектора, после чего мы направляем рекомендации различным сообществам - о том, как можно решать существующие проблемы и преодолевать вызовы в рамках ЦУР", - сказал он.

Глава странового офиса UN-Habitat в Азербайджане Анна Соаве также отметила, что WUF не является регуляторным мероприятием. Будучи платформой для обмена знаниями, организаторы отдают приоритет возможности проводить диалог между сторонами для обмена опытом.

"Мы должны быть реалистами. Ни одна страна, ни один отдельный участник не обладает готовым решением всех проблем. Люди приезжают сюда, чтобы учиться у других и затем применять полученные знания с учетом собственного контекста", - отметила она.

Телеканал заключает, что инициативы, представленные Азербайджаном, направлены на то, чтобы поделиться опыта страны в области восстановления городов, постконфликтного развития, адаптации к изменению климата, транспорта и инноваций, что делает WUF 13 особенно значимым событием.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.