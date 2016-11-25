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    Эстония присоединится к международному транспортному коридору Север-Юг

    В первой декаде декабря ожидается встреча глав железнодорожных ведомств Азербайджана, Эстонии, Ирана и России

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Еще одна страна присоединится к международному транспортному коридору Север-Юг. В связи с этим уже состоялась встреча между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и железнодорожной компанией Эстонии. Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя АЖД Игбал Гусейнов.

    "Эстония также проявляет интерес к маршруту Север-Юг. К коридору намерен присоединится эстонский порт Палдиски. Так, через эстонский порт планируется осуществлять перевалку грузов из Скандинавии и стран Северной Европы, которые затем по территории России и Азербайджана будут доставляться в Иран и Персидский залив", - отметил И.Гусейнов.

    По его словам, главы железнодорожных ведомств Азербайджана, Эстонии, Ирана и России встретятся в первой декаде декабря. В ходе встречи планируется подписание документа о взаимном сотрудничестве. 

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