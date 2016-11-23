Электричка Сумгайыт-Баку задержалась в пути

Баку. 23 ноября. REPORT. AZ/ Утренняя электричка Сумгайыт-Баку прибыла с опозданием. Как сообщил находящийся на месте событий корреспондент Report, электричка с отправлением в 8:00 от Сумгайытской пассажирской станции неожиданно остановилась на участке железной дороги вблизи Bazarstore (на мосту на пересечении проспектов Г.Алиева и Бабека). Поезд, который должен был прибыть на Бакинскую пассажирскую станцию в 08:42, задержался примерно на 30 минут.

Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Н.Азмамедов, на железнодорожной линии Балакян-Баку возникли проблемы: "На участке, где остановился поезд Балакян-Баку, не было возможности обеспечить движение второго поезда. Это привело к задержке Сумгайытской электрички. Сейчас движение восстановлено".