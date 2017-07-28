Эксперт: Компании строят стратегии будущего развития на аспекте электромобильности

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В 2016 году автолюбители поставили на учет более 750 тыс. новых электромобилей, а их общее число на дорогах мира перевалило за 2 млн. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из данных отчета, опубликованного Международным энергетическим агентством (МЭА) в начале июня.

Ориентируясь на заявления автопроизводителей, МЭА прогнозирует, что это значение достигнет 20 млн к 2020 году и 50-70 млн к 2025 году. На первый взгляд это капля в море, поскольку 50 млн – это всего лишь 5% от всего автопарка. Однако эти расчеты также показывают, насколько велик потенциал роста у этого сегмента автомобильной промышленности, и насколько стремительно она развивается.

Правительство Британии намеревается запретить к 2040 году продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Впрочем, к этому времени подавляющее большинство автомобилей уже может быть представлено электрокарами.

Переход на электромобили перевернет с ног на голову рынок нефти, а бензозаправкам придется потесниться, уступая место домашним зарядным устройствам. По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, ежегодно в Британии закрывается порядка 100 заправочных станций. В Wood Mackenzie добавляют, что переворот в автопроме приведет к достижению спроса на нефть пиковых показателей и его последующему быстрому снижению, что окажет огромное влияние на сегмент НПЗ и рынок нефти в целом. В Royal Dutch Shell Plc, BP Plc и Total SA ожидают, что спрос на природный газ вырастет в условиях повсеместного перехода на более экологически чистые виды топлива. Компании полагают, что электричество, необходимое для аккумуляторов электромобилей, можно будет получать посредством сжигания природного газа.

Автопроизводители заявляют, что готовы к кардинальному сдвигу парадигмы. Представитель BMW по связям с общественностью Грэм Биггс сообщил, что "аспект электромобильности является для компании ключевым в рамках ее стратегии будущего развития".

Shell прогнозирует, что спрос на нефть может исчерпать потенциал роста менее чем за 15 лет, а по оценкам BP, это может произойти в 2040-х. Тем временем, добавляют эксперты, спрос на природный газ продолжит расти еще в течение многих лет.