Джавид Гурбанов: Транзитные грузоперевозки через Азербайджан будут увеличены

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В этом году количество железнодорожных грузовых вагонов, курсирующих по транспортному маршруту Украина-Средняя Азия через территорию Азербайджана, увеличилось. Если в прошлом году количество вагонов было равно 460, в этом году оно превысило 2 000.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Aзербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Мы планируем увеличить объем транзитных грузоперевозок через территорию страны. В настоящее время ведутся поиски путей привлечения новых транзитных грузов", - добавил Дж.Гурбанов.