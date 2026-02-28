Два самолета AZAL вернулись в Баку из-за закрытия воздушного пространства Ирана

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 28 февраля, 2026
    • 11:27
    Самолеты ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшие рейсы J2-011 по маршруту Баку-Дубай и J2-1091 Баку-Джидда, были вынуждены вернуться в Баку в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.

    Как сообщили в ответ на запрос Report в ЗАО "Азербайджанские авиалинии", борт, следовавший в Дубай, благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:47. Посадка рейса из Джидды ожидается в ближайшее время.

    В компании отметили, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно проинформированы об изменениях в расписании.

    Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

    Bakı-Dubay və Bakı-Ciddə reysləri İran hava məkanının bağlı olması səbəbindən geri qayıdıb
    Two AZAL flights return to Baku due to closure of Iranian airspace - EXCLUSIVE

