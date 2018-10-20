Дмитрий Кива: Азербайджан осознает необходимость перехода к развитию высокотехнологичных отраслей

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Руководство Азербайджана думает о будущем страны, в том числе и о развитии интеллекта нации.

Как передает Report, об этом в интервью украинскому изданию Zn.ua сказал советник президента азербайджанской коммерческой авиационной компании Silk Way, советник руководителя AZAL Дмитрий Кива, который занимает эту должность с 2016- года.

"Мне очень комфортно работается в Азербайджане, здесь комфортно моей семье. Я всегда буду благодарен этой стране и людям, тепло принявшим меня здесь. Руководство Азербайджана думает о будущем страны, в том числе и о развитии интеллекта нации. Есть понимание необходимости перехода к развитию высокотехнологичных отраслей и производств, ведь ресурсы нефти и газа — они не вечны. Это чувствуется",- рассказал он в своем интервью.

Д. Кива подчеркивает, что страна серьезно намерена развивать свою авиационную отрасль .

"Азербайджан относительно недавно ввязался в очень амбициозные проекты, которые в идеале должны заложить основы и стать площадками для развития национального авиапрома. Одним из таких, безусловно, рассматривался контракт с Украиной на постройку десяти транспортных самолетов Ан-178",- подытожил он.

Кроме того, собеседник издания отметил, что Азербайджан не ограничивается одним лишь проектом Ан-178. Страна заинтересована в консультационных услугах по другим машинам линейки "Ан", прежде всего Ан-124 "Руслан", а также по транспортным самолетам других марок.