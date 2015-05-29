​Для VIP-гостей I Европейских игр предусмотрены специальные автомобили

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Для VIP-гостей на предстоящих в Баку I Европейских играх будут выделены специальные транспортные средства. В целом, для представителей медиа, атлетов, технического состава, персональных гостей и пр. предусматриваются различные услуги.

Об этом в заявлении Report сказала менеджер по вопросам транспорта и коммуникаций Операционного комитета I Европейских игр Афаг Сулейманлы.

"VIP-гостей мы называем европейской семьей. Их будут обслуживать белые такси марки TX4 (Лондонские такси). В настоящее время подобных такси в Баку насчитывается 430 единиц", - сказала А.Сулейманлы.

Отметим, что разместившиеся во Flame Towers гости смогут воспользоваться услугами фуникулера.