    Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростью

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 14:10
    Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростью

    Скорость восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана впечатляет.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом журналистам заявила директор совета директоров Chapman Taylor в Великобритании Марселина Зелинска (Marcelina Zielinska) в кулуарах III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

    Она отметила, что уже четвертый год подряд посещает эти регионы и наблюдает значительный прогресс.

    "Мы продолжаем возвращаться, чтобы увидеть разные города, и общее впечатление - это энергия, скорость происходящих процессов, высокая организация и уважительное отношение к сохраненным ресурсам. Несмотря на утраты, чувствуется особая внимательность к восстановлению и стремление вернуть городам их былое величие. Самая большая сложность - масштаб. Он огромен, и, конечно, все хотят, чтобы возрождение происходило как можно быстрее. Главная задача - сделать это так, чтобы люди были удовлетворены", - сказала эксперт.

    М. Зелинска подчеркнула, что восстановление требует тщательного планирования и значительных ресурсов.

    "В Азербайджане всего около 10 миллионов человек, и этой небольшой, но прекрасной нации предстоит восстановить обширные территории. Это главный вызов - найти специалистов, которые смогут реализовать задуманное. Но процесс уже идет, и хотя он непрост, он действительно впечатляет", - добавила она.

