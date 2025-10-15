Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростью

Скорость восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана впечатляет.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом журналистам заявила директор совета директоров Chapman Taylor в Великобритании Марселина Зелинска (Marcelina Zielinska) в кулуарах III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

Она отметила, что уже четвертый год подряд посещает эти регионы и наблюдает значительный прогресс.

"Мы продолжаем возвращаться, чтобы увидеть разные города, и общее впечатление - это энергия, скорость происходящих процессов, высокая организация и уважительное отношение к сохраненным ресурсам. Несмотря на утраты, чувствуется особая внимательность к восстановлению и стремление вернуть городам их былое величие. Самая большая сложность - масштаб. Он огромен, и, конечно, все хотят, чтобы возрождение происходило как можно быстрее. Главная задача - сделать это так, чтобы люди были удовлетворены", - сказала эксперт.

М. Зелинска подчеркнула, что восстановление требует тщательного планирования и значительных ресурсов.

"В Азербайджане всего около 10 миллионов человек, и этой небольшой, но прекрасной нации предстоит восстановить обширные территории. Это главный вызов - найти специалистов, которые смогут реализовать задуманное. Но процесс уже идет, и хотя он непрост, он действительно впечатляет", - добавила она.