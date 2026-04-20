    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии

    Инфраструктура
    20 апреля, 2026
    • 12:32
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии

    С 13 по 17 апреля 2026 года в Дюссельдорфе, Германия, прошла выставка Tube 2026 - одно из ведущих международных мероприятий в сфере трубной промышленности. Азербайджан на выставке в качестве единственного национального участника представила ЗАО "Baku Steel Company" (далее – BSC).

    В рамках выставки делегация компании провела ряд деловых встреч с действующими и потенциальными клиентами из Европейского союза, США, Центральной Азии и Ближнего Востока. По итогам переговоров согласованы визиты партнеров на производственные площадки BSC, а также проведение технических визитов на площадки заказчиков в зарубежных регионах. Состоявшиеся встречи имели важное значение для расширения экспортной географии компании и вывода международных деловых связей на качественно новый уровень.

    Отдельно прошли встречи с ведущими производителями оборудования, на которых были обсуждены перспективные совместные проекты, возможности долгосрочных поставок и направления технологического сотрудничества.

    Одним из значимых итогов мероприятия стало официальное приглашение BSC к вступлению в International Tube Association (ITA). Это подтверждает активное присутствие компании на международных рынках, роста её отраслевого авторитета и деятельности в соответствии с глобальными стандартами.

    Выставка Tube проводится раз в два года с 1988 года. В 2026 году в ней приняли участие более 1 100 компаний из более чем 40 стран, представив широкий спектр решений для трубной промышленности.

    Напомним, что в 2024 году BSC получила сертификат API (American Petroleum Institute) и начала экспорт трубной продукции, произведённой в соответствии с данным международным стандартом, на рынки США и Европейского союза. Этот сертификат подтверждает соответствие продукции компании высоким стандартам качества и техническим требованиям нефтегазовой отрасли, а также дополнительно усиливает конкурентоспособность BSC на международных рынках.

    О КОМПАНИИ

    ЗАО "Baku Steel Company" - крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, производящее высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного и промышленного секторов.

    Для дополнительной информации: www.bakusteel.com

    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии
    Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии

    "Baku Steel Company" Almaniyada "Tube 2026" sərgisində
    Фото
    Видео
    Baku Steel Company at Tube 2026 in Germany

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация и предвзятое отношение к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей