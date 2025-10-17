Баку начал подготовку к Всемирному градостроительному форуму, который пройдет в Баку в мае следующего года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

По его словам, в рамках подготовки начаты работы по организационным и логистическим вопросам.

Гулиев отметил, что уже подготовлен логотип форума, запущен официальный сайт и начался процесс регистрации. В настоящее время продолжается решение логистических и организационных вопросов. Содержательной части форума будет уделено больше внимания, а традиционное заседание министров на этот раз пройдет в более широком формате.

Он добавил, что форум впервые продлится 5-6 дней и станет площадкой для дискуссий высокого уровня.