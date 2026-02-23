Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Баку и Тегеран подписали меморандум по итогам 17-го заседания Госкомиссии

    Инфраструктура
    • 23 февраля, 2026
    • 19:58
    Баку и Тегеран подписали меморандум по итогам 17-го заседания Госкомиссии

    Азербайджан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по итогам 17-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, которое состоялось сегодня в Баку.

    Как сообщили Report в Кабмине, документ подписали сопредседатели – вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

    Согласно информации, стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, водной и гуманитарной сферах.

    Выступая на заседании, Мустафаев отметил, что строительство автомобильного моста Агбенд-Кялаля через реку Араз уже завершено. После окончания работ по созданию погранично-таможенной инфраструктуры объект планируется ввести в эксплуатацию. По его словам, проект обеспечит кратчайшее и наиболее эффективное сообщение между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР Азербайджана, а также станет важной частью автомобильного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем.

    "Стороны также уделили особое внимание развитию транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, расширению логистических возможностей региона и транзитного потенциала, а также строительству железнодорожной линии Решт-Астара, являющейся ключевым элементом международного транспортного коридора Север–Юг. Ввод линии в эксплуатацию позволит значительно увеличить объемы перевозок в данном направлении и сократить сроки доставки грузов", - добавили в Кабмине.

    Делегации также рассмотрели ход реализации совместных проектов, направленных на расширение логистического и транзитного потенциала региона, а также на обеспечение энергетической устойчивости.

