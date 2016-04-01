​Бакинский метрополитен готовится к открытию двух новых станций

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене введено еще одно новшество. Как передает Report, с сегодняшнего дня вход и выход метростанции "Мемар Аджеми" поменяли местами. Эту информацию подтвердил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

"В целях урегулирования движения пассажиров с сегодняшнего дня вход и выход на станции поменяли местами. Так, станция "Мемар Аджеми" является переходной между двумя первыми станциями фиолетовой ветки - "Автовокзал" и "Мемар Аджеми-2". После сдачи в эксплуатацию новых станций в движении потоков пассажиров этих трех станций могут возникнуть проблемы, в связи с чем принято решение поменять вход и выход станции "Мемар Аджеми", - отметил Н.Пашаев.

Отметим, что станции "Автовокзал" и "Мемар Аджеми-2" откроются одновременно в первой половине 2016 года.

Станция "Мемар Аджеми-2" будет насчитывать пять этажей и несколько разноуровневых переходов. На станции имеются три входа-выхода. Здесь будут установлены четыре лифта, имеются автоматические системы защиты, системы связи, электрическое оборудование. На станции эскалаторы спускаются непосредственно к центру платформы, их число равно 17. Станция "Мемар Аджеми-2" станет переходной с фиолетовой на зеленую ветку метрополитена.

На станции будут курсировать поезда, состоящие из семи вагонов, однако на первоначальном этапе количество вагонов будет равно пяти.

Фиолетовую линию, состоящую из 12 станций, планируется проложить до поселка Гарачухур.

В то же время, на станции "Автовокзал" предусмотрено 8 входов-выходов. Здесь установлены 20 эскалаторов и 8 травелаторов, а также лифт для людей с ограниченными возможностями. Протяженность платформы обеих станций равна 144 м. На станции "Автовокзал" установлены две пирамиды, где один из выходов направлен в сторону Баладжаров, другой - Бакинского международного автовокзального комплекса.