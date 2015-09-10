​"Азербайджанские железные дороги" планируют закупить новые поезда

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в целях развития пригородной железнодорожной сети намерено продолжать сотрудничество с международными транспортными компаниями. С этой целью швейцарская компания Stadler Rail предлагает АЖД одноэтажные низкопольные электропоезда марки FLIRT (Sm5).

Об этом заявил Report директор по маркетингу и продажам по Центральной Азии Stadler Rail Дирк Шайбнер.

По его словам, сейчас с АЖД ведутся переговоры по закупке электропоездов марки FLIRT (Sm5).

"Эти одноэтажные электрические поезда предназначены, в основном, для пригородного и регионального сообщения. На сегодняшний день поезда этого типа эксплуатируются и в Финляндии. Для их закупки ведутся обсуждения и с азербайджанской стороной", - сообщил Д.Шайбнер.

Отметим, что изготовленные для Финляндии электропоезда марки FLIRT (Sm5) обладают системой кондиционирования и комфортным интерьером. Поезда данной модели снабжены многофункциональными дверьми, в том числе, с учетом лиц с ограниченными физическими возможностями.