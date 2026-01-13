Азербайджан укрепляет южную часть Среднего коридора через новую транспортную ассоциацию

В 2026 году сотрудничество в рамках Среднего коридора может перейти в фазу практических результатов через учрежденную в 2025 году ассоциацию "Евразийский транспортный маршрут".

Как сообщает Report, об этом в социальных сетях написал советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Эмиль Мамедов.

По его словам, 2026 год начался с нового импульса для Среднего коридора. Регион, отметил он, перерос стадию "дикого капитализма" и вошел в фазу, когда глобализация требует скоординированных действий - развития транспортных коридоров, расширения торговли и роста бизнеса вдоль этих маршрутов.

Э. Мамедов подчеркнул, что Китай движется в этом направлении уже несколько лет, а сегодня аналогичная открытость наблюдается и со стороны европейских транспортных партнеров: "Они готовы активно участвовать в процессах, а не просто наблюдать со стороны".

"Сегодня состоится первое рабочее заседание ассоциации "Евразийский транспортный маршрут". Для нас это практический шаг на пути к укреплению южной части Среднего коридора. 2026-й может стать годом, когда сотрудничество начнет приносить видимые результаты в региональной экономической интеграции", - написал советник.

Ранее в АЖД заявляли, что следующим этапом развития Среднего коридора в 2026 году станут перевозки в восточном направлении.

Напомним, что 20 сентября 2024 года в Баку при участии АЖД, "Железных дорог Узбекистана", Национальной компании "Кыргыз темир жолу" и "Таджикских железных дорог" была создана Международная ассоциация "Евразийский транспортный маршрут". Председателем ассоциации является Азербайджан.

Целью создания ассоциации является привлечение транзитных грузов, развитие интегрированных логистических продуктов, формирование единой технологии перевозочного процесса, проведение эффективной тарифной политики и оптимизация расходов.