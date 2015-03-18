Азербайджан сократил импорт автомобилей на 43%

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль текущего года в Азербайджан было импортировано 7 511 автомобилей, что на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета, за январь-февраль текущего года импортировано 119 моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя (прирост 112,5%), 7 031 легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей (сокращение на 41,4%), 339 моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов (сокращение на 67%) и 22 моторных транспортных средства специального назначения (сокращение на 72,1%).