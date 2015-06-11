​Азербайджан приобрел еще один самолет Gulfstream

Баку.11 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский оператор бизнес-авиации Silk Way Business Aviation, входящий в состав Silk Way Group, 11 июня получил сверхгабаритный высокоскоростной бизнес-джет Gulfstream G650, тем самым увеличив число самолетов этого типа до двух. Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии", первый Gulfstream G650 прибыл в Баку в марте этого года.

"Приобретение второго самолета Gulfstream G650 позволит значительно расширить географию полетов и привлечь новых клиентов из соседних регионов. Gulfsteam G650 обычно не сдается в аренду. Уникальность нашего проекта в том, что данный самолет предназначен исключительно для премиум сектора рынка, где у него фактически нет конкурентов. Это поможет нам занять новые рубежи и упрочить свои позиции на мировой сцене бизнес-авиации", - сказал директор Silk Way Business Aviation Беюкага Гулиев.

Отметим, что основанная в 2007 году компания SW Business Aviation является одним из крупнейших операторов бизнес-авиации и входит в Европейскую ассоциацию деловой авиации (EBAA). Свою историю компания начала с приобретения Gulfstream G450, затем флот пополнился воздушными суднами G550, G280 и G200. В настоящее время парк Silk Way Business Aviation насчитывает восемь самолетов Gulfstream разных типов. Помимо Gulfstream в авиапарке компании имеются также реактивный Boeing 727 и региональный турбовинтовой ATR-42-500 VIP конфигурации.

По итогам 2014 года, прирост трафика SW Business Aviation составил около 30%. Среди самых востребованных направлений SW Business Aviation такие города, как Москва, Лондон, Дубай и Стамбул.

На сегодняшний день в Бакинском Международном аэропорту имени Гейдара Алиева выделено 40 парковочных мест для самолетов бизнес-авиации, что позволит без проблем принять всех желающих посетить первые Европейские Игры.

Ежедневно SW Business Aviation, которая также является эксклюзивным агентом для всех иностранных чартерных и бизнес-рейсов, обслуживает около семи рейсов.