Азербайджан примет участие в транспортном форуме "Север-Юг" в Казахстане

В Актау 19-20 июля состоится I транспортный торгово-экспортный форум "Север-Юг".

В Актау 19-20 июля состоится I транспортный торгово-экспортный форум "Север-Юг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Институт продвижения несырьевого экспорта АО "QazTrade".

"Форум состоится под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина. Организатором мероприятия выступит министерство транспорта республики", - говорится в анонсе Института.

В мероприятии примут участие представители государственных органов и квазигосударственных организаций, деловые круги, железнодорожные администрации, производители, экспортеры, транспортно-логистические компании и отдельные компании из Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Индии, Ирана, Омана, Пакистана, России, Сирии, Туркменистана, ОАЭ.

"В рамках форума состоятся обсуждения актуальных вопросов развития железнодорожных и автомобильных дорог, а также портов с участием основных игроков транспортного коридора Север-Юг", - говорится в информации.

Отдельное внимание будет уделено развитию экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции.