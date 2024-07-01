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Азербайджан примет участие в транспортном форуме "Север-Юг" в Казахстане

Азербайджан примет участие в транспортном форуме "Север-Юг" в Казахстане В Актау 19-20 июля состоится I транспортный торгово-экспортный форум "Север-Юг".
Инфраструктура
1 июля 2024 г. 09:40
Азербайджан примет участие в транспортном форуме Север-Юг в Казахстане

В Актау 19-20 июля состоится I транспортный торгово-экспортный форум "Север-Юг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Институт продвижения несырьевого экспорта АО "QazTrade".

"Форум состоится под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина. Организатором мероприятия выступит министерство транспорта республики", - говорится в анонсе Института.

В мероприятии примут участие представители государственных органов и квазигосударственных организаций, деловые круги, железнодорожные администрации, производители, экспортеры, транспортно-логистические компании и отдельные компании из Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Индии, Ирана, Омана, Пакистана, России, Сирии, Туркменистана, ОАЭ.

"В рамках форума состоятся обсуждения актуальных вопросов развития железнодорожных и автомобильных дорог, а также портов с участием основных игроков транспортного коридора Север-Юг", - говорится в информации.

Отдельное внимание будет уделено развитию экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qazaxıstanda keçiriləcək "Şimal-Cənub” forumunda iştirak edəcək

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