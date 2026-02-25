Азербайджан отправил в Армению 4 500 тонн дизельного топлива по железной дороге
Инфраструктура
- 25 февраля, 2026
- 18:03
Сегодня осуществляется очередная партия поставок нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.
Как сообщает Report, 39 вагонов-цистерн, загруженных 4 500 тоннами дизельного топлива, отправлены со станции Гюздек ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в направлении станции Бёюк Кесик.
Нефтепродукты будут доставлены в Армению транзитом через территорию Грузии.
18 декабря 2025 года из Азербайджана в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95. Позднее, 9 января 2026 года, Армения импортировала из Азербайджана 1 742 тонны бензина марки АИ-95, а также 956 тонн дизельного топлива. 11 января было поставлено еще 979 тонн автомобильного топлива марки АИ-92.
