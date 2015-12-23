 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Азербайджан, Иран Грузия подписали протокол о сотрудничестве в железнодорожной сфере

    Главы железных дорог встретились в Тебризе

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В иранском городе Тебриз состоялась трехсторонняя встреча между председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым, генеральным директором "Иранских железных дорог" Мохсеном Пурсеидом Агаи и генеральным директором АО "Грузинские железные дороги" Мамукой Бахтадзе.

    Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, в ходе встрече обсуждались перспективы увеличения транзитного потенциала трех стран за счет перевозки транзитных грузов через Грузию и Азербайджан в Персидский залив посредством морских портов Грузии. Основными темами встречи стали также рост товарооборота Ирана и эффективность указанного транспортного коридора.

    В завершение встречи главы железных дорог подписали протокол, подтверждающий трехстороннее сотрудничество.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi