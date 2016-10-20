Азербайджан и Россия намерены довести количество автобусных рейсов до 15

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия доведут количество регулярных пассажирских автобусных рейсов до 15.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана Эльнур Абдуллаев на проходящем в Баку заседании Азербайджано-российской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам: "Сейчас между Баку и российскими городами организуется 9 рейсов. В рамках расширения географии пассажироперевозок количество автобусных рейсов планируется довести до 15".

Участвующий в заседании директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Алексей Бакирей заявил, что 27 сентября истек срок разрешения на оказание услуг пассажироперевозок по маршруту Баку-Казань, предложив продлить его в связи с высоким спросом на пассажироперевозки в данном направлении.