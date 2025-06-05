Азербайджан и Кения обсудили сотрудничество в сфере использования цифровых платформ

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев обсудил с министром информации этой страны Вильямом Кабого Гитау двустороннее сотрудничество в использовании цифровых платформ.

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев обсудил с министром информации этой страны Вильямом Кабого Гитау двустороннее сотрудничество в использовании цифровых платформ.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба ведомства.

"Министр информации, коммуникаций и цифровой экономики достопочтенный Вильям Кабого Гитау сегодня встретился с послом Азербайджана в Кении Султаном Гаджиевым, который нанес ему визит вежливости", – отмечается в публикации.

Подчеркивается, что стороны обсудили "изучение возможностей сотрудничества в использовании цифровых платформ для совершенствования межправительственных рабочих процессов" между Баку и Найроби.

"Они также обменялись мнениями об эффективных способах сокращения аналоговых процессов в Кении, ускорения процесса принятия решений и, как следствие, улучшения предоставления общественных услуг", – говорится в сообщении.

"Это соответствует Повестке экономической трансформации (BETA - кенийская правительственная инициатива - ред.), которая делает акцент на цифровизации и автоматизации ключевых государственных функций, с целью обеспечения доступа к 80 процентам государственных услуг в онлайн-режиме", – добавили в ведомстве.

