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Азер Фараджов: Во время COP29 пассажиропоток по железной дороге может достигнуть 32 тыс. человек в день

Азер Фараджов: Во время COP29 пассажиропоток по железной дороге может достигнуть 32 тыс. человек в день 14:11
Инфраструктура
1 ноября 2024 г. 14:35
Азер Фараджов: Во время COP29 пассажиропоток по железной дороге может достигнуть 32 тыс. человек в день

В период проведения в Азербайджане климатической конференции COP29 ежедневно услугами железнодорожного транспорта смогут воспользоваться дополнительно до 5 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Азер Фараджов.

По его словам, в настоящее время ежедневно Бакинским железнодорожным вокзалом пользуются 27 тыс. пассажиров, а в период проведения COP29 эта цифра может возрасти до почти 32 тыс. человек.

А.Фараджов подчеркнул, что АЖД обладают достаточным числом поездов для обслуживания такого числа пассажиров.

Напомним, что в 2023 году Бакинский железнодорожный вокзал обслужил около 5 млн пассажиров, с начала 2024 года - 4,5 млн человек.

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Версия на английском языке Up to 5,000 additional passengers per day may use railways during COP29
Версия на азербайджанском языке Azər Fərəcov: "COP29 zamanı dəmir yollarından gündəlik 5 minədək əlavə sərnişin istifadə edə bilər"

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