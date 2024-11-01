Азер Фараджов: Во время COP29 пассажиропоток по железной дороге может достигнуть 32 тыс. человек в день

14:11

В период проведения в Азербайджане климатической конференции COP29 ежедневно услугами железнодорожного транспорта смогут воспользоваться дополнительно до 5 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Азер Фараджов.

По его словам, в настоящее время ежедневно Бакинским железнодорожным вокзалом пользуются 27 тыс. пассажиров, а в период проведения COP29 эта цифра может возрасти до почти 32 тыс. человек.

А.Фараджов подчеркнул, что АЖД обладают достаточным числом поездов для обслуживания такого числа пассажиров.

Напомним, что в 2023 году Бакинский железнодорожный вокзал обслужил около 5 млн пассажиров, с начала 2024 года - 4,5 млн человек.