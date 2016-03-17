Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) временно приостанавливает полеты в Прагу и Милан из-за недостатка количества пассажиров.

Об этом в заявлении Report сообщил руководитель пресс-службы AZAL Паша Кесамански.

Пресс-секретарь отметил, что полеты по этим направлениям не ликвидированы: "Эти авиарейсы приостановлены до лета. Полеты по указанным маршрутам будут восстановлены с июня. В настоящее время можно купить билеты на указанное время, однако полеты будут осуществляться с июня".

П.Кесамански подчеркнул, что последний рейс по маршруту Баку-Милан (самолет А320-200) будет осуществлен 1 апреля, Баку-Прага (самолет A 320) - 30 марта. Полеты в Милан будут восстановлены с 10 июня, а в Прагу - с 1 июня.