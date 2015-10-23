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    ​AZAL привлекает бюджетные авиакомпании в регионы страны

    Компания предлагает авиакомпаниям, организующим дешевые авиарейсы, дополнительные льготы

    Баку. 23 октября. REPORT. AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) привлекает бюджетные авиакомпании в регионы страны. AZAL предлагает авиакомпаниям, организующим дешевые авиарейсы, дополнительные льготы.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент AZAL Ариф Мамедов.

    "AZAL готов предоставить дополнительные льготы зарубежным авиакомпаниям, желающим организовать полеты из аэропортов в регионах страны. Мы также предложили дополнительные льготы этим авиакомпаниям с целью сохранения сезонных летних рейсов", - добавил А.Мамедов. 

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