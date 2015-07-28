AZAL приступил к продажам авиабилетов с 20%-ной скидкой

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" приступило к продажам авиабилетов во всех направлениях с 20%-ной скидкой.

Как сообщает Report, авиакомпания 21 июля объявила о создании низкобюджетной линии пассажироперевозок (лоукост) по четырем направлениям. По всем остальным направлениям применена 20%-ная скидка на 30% посадочных мест. Однако продажа авиабилетов с 20-ной скидкой не могла осуществляться из-за того, что эти места не были включены в систему. С сегодняшнего дня пассажиры могут приобрести билеты со скидками по всем направлениям в кассах "Азербайджанских авиалиний" и турагенствах.