AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок

В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенное время.

В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенное время.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и своевременно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании.