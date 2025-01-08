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AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок

AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенное время.
Инфраструктура
8 января 2025 г. 20:31
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок

В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенное время.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и своевременно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании.

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Версия на английском языке AZAL indefinitely suspends all flights en route Baku-Kazan-Baku
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Kazan-Bakı marşrutu üzrə bütün uçuşları qeyri-müəyyən müddətə dayandırır

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