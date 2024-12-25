AZAL: Последний полный техосмотр самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, проводился в октябре 2024 года

Самолет Embraer 190 с регистрационным номером 4K-AZ65, принадлежащий AZAL и потерпевший крушение возле Актау, был произведен в 2013 году.

Самолет Embraer 190 с регистрационным номером 4K-AZ65, принадлежащий AZAL и потерпевший крушение возле Актау, был произведен в 2013 году.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанских авиалиниях" (AZAL).

"Серийный номер производителя: 19000630. Общее количество посадок воздушного судна составляет 9 949, общее время полета - 15 257,22 часов. Последний полный технический осмотр воздушного судна проводился 18 октября 2024 года. После последней проверки самолет налетал 671 час", - отметили в обществе

По данным авиакомпании, командир воздушного судна Игорь Кшнякин обладал большим опытом, налетал более 15 тыс. часов, из которых примерно 11,2 тыс. часов в качестве капитана.