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AZAL: Последний полный техосмотр самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, проводился в октябре 2024 года

AZAL: Последний полный техосмотр самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, проводился в октябре 2024 года Самолет Embraer 190 с регистрационным номером 4K-AZ65, принадлежащий AZAL и потерпевший крушение возле Актау, был произведен в 2013 году.
Инфраструктура
25 декабря 2024 г. 20:18
AZAL: Последний полный техосмотр самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, проводился в октябре 2024 года

Самолет Embraer 190 с регистрационным номером 4K-AZ65, принадлежащий AZAL и потерпевший крушение возле Актау, был произведен в 2013 году.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанских авиалиниях" (AZAL).

"Серийный номер производителя: 19000630. Общее количество посадок воздушного судна составляет 9 949, общее время полета - 15 257,22 часов. Последний полный технический осмотр воздушного судна проводился 18 октября 2024 года. После последней проверки самолет налетал 671 час", - отметили в обществе

По данным авиакомпании, командир воздушного судна Игорь Кшнякин обладал большим опытом, налетал более 15 тыс. часов, из которых примерно 11,2 тыс. часов в качестве капитана.

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Версия на азербайджанском языке Aktau yaxınlığında qəzaya uğrayan təyyarənin son tam texniki yoxlanışı bu ilin oktyabrında aparılıb

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