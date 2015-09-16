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    Авиарейс Баку-Лондон отложен

    Возникла необходимость технического осмотра самолета

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Запланированный на сегодня авиарейс, который должен был вылететь в 20:50 из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в лондонский аэропорт Heathrow, отложен.

    Как сообщили Report в авиакомпании British Airways, сегодняшний рейс отменен в связи с тем, что самолет должен пройти технический осмотр.

    В компании заявили, что авиарейс перенесен на завтра на то же время, однако все пассажиры должны заранее связаться с компанией и пройти регистрацию на завтрашний рейс. 

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