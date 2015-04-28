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    Авиабилеты на рейс Баку-Актау подешевели

    Баку-Актау-Баку - 243 манатов, Актау-Баку-Актау - 276 манатов

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" дало старт очередной акции скидок. Как сообщили Report в авиакомпании, скидки действуют на полеты в направлении Баку-Актау-Баку.

    Стоимость билетов на авиарейсы в направлении Баку-Актау-Баку составляет 213 евро (243 манатов), в направлении Актау-Баку-Актау 263 доллара США (276 манатов).

    Полеты по сниженным ценам будут осуществляться до 24 мая. Билеты обмену и возврату не подлежат. Миле-баллы по этим классам не начисляются, максимальный срок пребывания в пункте назначения - один месяц. В стоимость билетов входят сборы и налоги. 

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