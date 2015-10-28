​Авиакомпания WizzAir восстановит рейсы в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Государственная администрация гражданской авиации Азербайджана и бюджетная авиакомпания WizzAir (Венгрия-Польша) достигли соглашения о выполнении регулярных авиарейсов по маршруту Будапешт-Баку-Будапешт. Как сообщает Report, сегодня в Баку между Wizzair и Ground Handling Company (Азербайджан) подписано соответствующее соглашение. Документ подписали директор Ground Handling Company Ильгар Алекперов и главный менеджер Wizzair Йозеф Варади.

Срок действия контракта истекает 1 апреля 2019 года.

Отметим, что вначале азербайджанская сторона предложила иностранной компании выполнять рейсы с аэропорта в Габале, однако WizzAir настояла на выполнении рейсов в направлении Баку. В итоге стороны пришли к соглашению по данному вопросу.

WizzAir начнет осуществлять авиарейсы по маршруту Будапешт-Баку-Будапешт 27 марта 2016 года. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю (в среду и субботу - из Будапешта в Баку, в четверг и воскресенье - в обратном направлении). Стоимость авиабилетов в одном направлении составит 39,99 евро.

Напомним, что авиакомпания WizzAir приступила к осуществлению прямых рейсов из Будапешта в Баку в июне 2013 года, однако в октябре 2014 года они были приостановлены из-за истечения срока действия подписанного сторонами контракта.