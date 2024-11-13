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Анар Гулиев: Улицы в Баку для трамваев могут быть определены в ближайшие годы

Анар Гулиев: Улицы в Баку для трамваев могут быть определены в ближайшие годы Заголовок аз версии
Инфраструктура
13 ноября 2024 г. 13:21
Анар Гулиев: Улицы в Баку для трамваев могут быть определены в ближайшие годы

В ближайшие годы могут быть приняты конкретные решения относительно использования трамваев в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

"В настоящее время основным видом наземного транспорта в столице является автобус, в страну уже завозятся и используются электробусы. В будущем, согласно решению соответствующих органов, основным видом наземного транспорта может стать трамвай. Конкретные решения по этому поводу могут быть приняты в ближайшие годы", - сказал он.

Он отметил, что главным вопросом является выбор подходящего места для данного вида транспорта.

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Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Bakıda tramvaydan istifadə ilə bağlı konkret qərarlar verilə bilər"

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