Анар Гулиев: Улицы в Баку для трамваев могут быть определены в ближайшие годы

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В ближайшие годы могут быть приняты конкретные решения относительно использования трамваев в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

"В настоящее время основным видом наземного транспорта в столице является автобус, в страну уже завозятся и используются электробусы. В будущем, согласно решению соответствующих органов, основным видом наземного транспорта может стать трамвай. Конкретные решения по этому поводу могут быть приняты в ближайшие годы", - сказал он.

Он отметил, что главным вопросом является выбор подходящего места для данного вида транспорта.